Многие из американских членов редакционного совета Хинтернета имеют давние и глубокие связи с Демократической партией. Элен Ле Гофф, франко-американка с двойным гражданством, какое-то время после победы Трампа в 2016 году имела тройное гражданство, так как она с радостью и гордостью присоединилась к миллионам своих сестёр-гражданок в Pantsuit Nation (которая сейчас, насколько нам известно, существует лишь в ослабленной форме как остаточное государство). Кенни Кунц, со своей стороны, мгновенно появляется (с 1’12’’) в культовом видео танца ‘Макарена’, исполнённого в дионисийском вихре бейджей и брюк Dockers после повторного выдвижения Билла Клинтона на Национальном съезде Демократической партии в 1996 году:

Правда в том, что сегодня те из нас в Хинтернете, кто имеет опыт активизма в Демократической партии, не могут возвращаться к этим видеозаписям и воспоминаниям, не испытывая смертельной дозы ‘кринжа’. Мы теперь взрослые люди и можем видеть в этом спектакле избирательной политики лишь бесконечный театр абсурда, каким он и является. Часто кажется, что всё это становится всё более глупым в последние годы, но утешением может служить то, что это всего лишь иллюзия, вызванная тем, что мы сами становимся умнее. Всё это всегда было чертовски глупо — намного глупее, чем излияния любого другого сектор американской популярной культуры, от Полного дома до New Coke. Дело Мёрфи Браун. Дело Систер Соулджа. Посадка Джорджа Буша на авианосец с баннером ‘Миссия выполнена’ и с подушечками в паху. Ежегодные объявления Обамы о его совершенно посредственном вкусе в книгах и музыке. Всё это не для серьёзных людей. Всё это не для достойных людей. Ни один уважающий себя рациональный взрослый не должен посвящать ни одной капли своего эмоционального участия этим грубостям. И, по крайней мере в этом смысле, мы хорошо понимаем точку зрения нашего актуально выздоравливающего коллеги JSR.

Говоря о нем, мы приняли несколько необычное решение, решив исключить нашего Основателя-Редактора из процесса обсуждения, который привел к текущему одобрению. На наш искренний взгляд, JSR просто слишком далёк от мейнстрима политической дискуссии, чтобы заслуживать место за столом. Тем не менее, мы остаемся ему вечно благодарными за его работу по созданию Хинтернета, и по этой причине мы считаем вопросом элементарной порядочности позволить ему, прежде чем мы продолжим, выразить свое несогласие. Вот электронное письмо, которое мы получили от него вчера в ответ на наш запрос о том, хотел бы он присоединиться к нам для объявления нашего одобрения:

Нет, я не смогу поддержать никакое одобрение Камалы Харрис в президенты. Позвольте сказать несколько слов о том, почему это так. Недавняя статья в The New Yorker утверждает, что различные преступления Британской империи были гораздо хуже, чем мы обычно себе представим. Её автор, Суниль Хилнани, делает замечание, которое не даёт мне покоя с тех пор, как я прочитал его в прошлую неделю: он описывает Великую Британию как ‘единственную империю, которая оставалась либеральной демократией на протяжении всего двадцатого века’. Это показывает, по моему мнению, насколько хорошо Соединенные Штаты овладели искусством ‘скрытия империи’, как пишет Даниэль Иммервар. Интересно, смотрел ли Хилнани когда-нибудь на политическую карту Тихого океана? Что американского, например, в ‘Американском Самоа’? Или, чтобы поставить вопрос в форме сравнения, есть ли что-то в Американском Самоа, что делает его более американским, чем, скажем, Новая Каледония является французской или Фолклендские острова британскими? Очевидно, нет. Если кто-то не признаёт Соединённые Штаты как охватывающую мир империю, то это может быть только потому, что он обманут пропагандой, которая изображает расширение нашей страны за пределами её границ — которые сами тоже значительно расширились с 1776 года — как выполнение долга заботы, который США неохотно принимают, когда сталкиваются с другими народами в других странах, не способными позаботиться о себе. Но это та же самая пропаганда, которую всегда используют империи. Даже ‘антиимпериалисты’ в Советском Союзе описывали русификацию коренных народов Сибири теми же самыми терминами. США — это империя; более того, это the Империя, так что любой регион мира, который не подчиняется их воле, не столько ‘идёт своим путём’, сколько сопротивляется ей. Ясно, что к этому наша страна стремилась почти с самого начала, или, по крайней мере, с времён администрации Томаса Джефферсона. Именно Джефферсон отправил новый американский флот для подавления варварийских пиратов уже в 1801 году, начиная этим решением первый из наших бесконечных конфликтов с арабским миром; три года спустя он отправил своих разведчиков в Орегон, ясно понимая, что США никогда не смогут надеяться на мировое господство, если не будут простираться через весь континент с побережьями на двух крупнейших океанах мира. Калифорния стала штатом задолго до того, как огромная территория между ней и восточным побережьем была покорена, что с точки зрения нейтрального наблюдателя около 1848 года явно было бы вопросом закрепления стратегического плацдарма в отдалённой части мира не менее, чем более ранние европейские базы вдоль Малаккского пролива. Не было и плана остановиться, когда мы достигли воды. Гавайи были аннексированы в 1898 году, в нарушение ранее заключённого договора между США и Великобританией. В том же году Испано-американская война привела к передаче Гуама и Филиппин под контроль США, что в случае с последней страной вылилось в затяжной и ужасный конфликт, в котором наивные парни из Канзаса сражались против партизанских отрядов в джунглях — и не в последний раз нашей истории. Что, ради всего святого, делали эти деревенские парни с американского Среднего Запада в далёких Филиппинах в 1900 году, кроме того, что их выпарывали, распинали вниз головой и закапывали в песок по шею, смазывая лица мёдом, чтобы их медленно пожирали ядовитые муравьи? Они, в большинстве своём, не осознавая этого, выполняли планы своей страны по захвату мира. Мы все сочувствуем этим парням. Признаюсь, что испытываю более глубокую скорбь, думая о них, чем о филиппинских Моро, которых они убили в гораздо большем количестве. Не думаю, что это признак остаточного расизма с моей стороны; думаю, это скорее связано с огромным успехом истории, которую Америка рассказывает о самой себе, заставляющая её действия казаться чем-то исключительным в ходе имперских дел. И именно поэтому она, опять же, так невероятно хорошо скрывает свою империю. Ещё одна недавняя статья также оставила меня в недоумении. После недавнего убийства командира Хезболлы Ибрагима Акела, The New York Times взяла интервью у некоторых родственников жертв взрыва американских военных пехотинцев в Бейруте в 1983 году, который Акел помог организовать. Элиса Камера из Дейтон-Бич, чьего брата убили в этом нападении, “описала его как добросердечного человека, который ‘никогда не имел врагов’.” Каждая потерянная жизнь из-за насилия — это невыразимая трагедия, но мне всё равно интересно, что могла думать эта женщина, чтобы сказать такое. У её брата очевидно и были враги: те же самые люди, которые его убили, и их политические убеждения давали им представление о том, что они, совершая это, наносят удар по законной цели в лице оккупационной армии. Вот такие дела в нашем проклятом мире, и это трагедия на трагедии, помимо утраты человеческих жизней, что американская государственная пропагандистская машина может набрать новых солдат, не позволяя этим молодым людям никогда не сталкиваться с реальностью того, что на избранном ими пути в жизни они, по сути, принимают на себя врагов — ‘принимают на себя’, то есть, как в смысле приобретения, так и, возможно, в смысле столкновения на враждебной территории. Американцы часто похожи на персонажа Майкла Дугласа в фильме С меня хватит! (1993), который устраивает безумную стрельбу и который смущённо спрашивает, когда его наконец захватывают: ‘Подождите, я же плохой парень?’Смущение так же искренне, как и заблуждение поразительно. В августе я смотрел съезд Демократической партии с моей старой мамой в Калифорнии. Камала, Тим, Мишель, Барак и все остальные всё время говорили о наших причинах помогать Украине в её борьбе против российской оккупации её восточных территорий. Они постоянно ссылались на, казалось бы, основополагающий факт, что украинцы, как и американцы, ‘любят свободу’, и что помогать другим народам, которые разделяют эту любовь с нами, совершенно естественно и правильно. Никакого признания сложностей геополитики и исторического наследия не было, как и понимания того, какую точку зрения мог бы занять русский, согласно которой части того, что сейчас является Украиной, естественно и справедливо относятся скорее к сфере влияния Российской империи, чем Североатлантической. Я знаком с прекрасным человеком, которому за 60, выдающимся представителем исчезающего рода Homo Sovieticus, чей отец украинец, а мать русская, и который вырос в Казахстане. Он рассказывает, что его родители ждали с браком, чтобы празднование состоялось на 300-летие Переяславского договора 1654 года, по которому казацкое Гетманство, контролировавшее большую часть Украины, церемониально присягнуло на верность Москве. Этот мой друг в изгнании, и отнюдь не является поклонником Путина. Он глубоко сожалеет о вторжении в 2022 году. Но он никогда не мог бы понять, как можно утверждать, что Украина по праву принадлежит НАТО, а не России, из-за какой-то загадочной сущностной черты украинского народа, что они ‘любят свободу’, а русские — нет. Мы совершили огромную ошибку поколение назад. Мы так спешили, чтобы запустить Горбачёва в наших рекламах для Пицца Хата, и были так убеждены, что такой мощный символизм навсегда решит вопросы, что никогда не задумывались о том, что может произойти после даже частичного восстановления той власти, которой Советский Союз пользовался в свой пик. Именно в момент великой силы Советского Союза, Крым был передан Украинской Советской Социалистической Республике, исходя из предположения, как пел гимн, что это был ‘союз нерушимый’. Совершенно помимо вопроса, кому ‘на самом деле’ принадлежит Крым — я лично считаю, что он должен перейти к татарам, — мне совсем не ясно, что российское требование на него должно быть встречено силой со стороны международного альянса во главе с США. Мне также неясно, что стандартная банальность, согласно которой, если мы не остановим русских там, они продолжат свой путь вплоть до Атлантического побережья Западной Европы, является истинной. Демократы хотят, чтобы мы считали это данностью, но одна из проблем, которые я имею с этим, помимо его неправдоподобия, заключается в том, что это то, что всегда говорят лидеры о людях, с которыми они борются. Во время югославских войн в 1990-х годах иногда можно было услышать, как сербские официальные лица говорили, что если мы не остановим боснийских мусульман здесь, то вскоре ‘верблюды будут пить из берегов Сены’. И всё же в этом случае американцы вмешались на стороне боснийцев против сербов. Разговоры о том, ‘если мы не остановим их здесь’, являются тактикой запугивания и ничем больше. И вот мы подходим к тому, что действительно меня бесит у демократов. Если мы собираемся рисковать прямым конфликтом с другой ядерной державой, давайте не будем усыплены чепухой и банальностями. Почему они так говорят? Это как будто республиканская тактика изображать либералов как женоподобных hyper-woke safe-spacers действительно заставила самих демократов удвоить свои усилия с абсурдными проявлениями ястребиной мужественности. Мы должны любить Камалу, потому что она прокурор, который жестко борется с преступностью, и это, следовательно, компенсирует ошибки прошлых лет, когда некоторые в прогрессивной фракции партии утверждали, что все полицeйские — ублюдки. Тем временем, кажется, Тим Уолз был выбран в первую очередь потому, что он носит фланелевые рубашки, и его выставляют напоказ в самых неправдоподобных рекламных роликах, в которых он якобы чинит свой пикап. Практически можно ожидать, что они выпустят рекламу, изображающую Уолза в процессе разделки оленя, точно как сосед-гой из Миннеаполиса в фильме братьев Коэн Серьёзный человек (2009). Он охотник и футбольный тренер, но он также является факультетским советником клуба LGBTQIA+! Какой образец просвещённой мужественности! Она прокурор и ястреб в внешней политике, но она же она, и приносит ‘радость’! Проблема в том, что остальной мир вообще не интересуется этими детскими вещами. Все они знают, что несмотря на всю такую же фейковую регрессивную мужественность Трампа, этот человек — совершенный трус, и на самом деле именно демократы представляют наибольшую угрозу всем формам сопротивления амбициям США, как главной империи в мире. Я не знаю, какова альтернатива, но мне просто становится плохо от всего этого, и я действительно не чувствую, что могу участвовать в этом процессе с чистой совестью. Я долго жил за пределами Соединённых Штатов и теперь, как мне кажется, вижу их так, как видит иностранец. Я нахожусь в ‘внешней империи’, и отсюда мне кажется, что мои отношения с внутренней империей лучше всего поддерживаются не через голосование, а через устойчивую критику и ясный, исторически обоснованный анализ, который я пытаюсь предложить в этом электронном письме. С учётом всего вышесказанного, я бы предпочёл, чтобы вы не использовали Хинтернетом, который я так усердно строил как отражение моей внутренней жизни со всеми её сомнениями и противоречиями, для того чтобы предложить одобрение. Но, как я уже говорил тебе наедине, chère Hélène, я даже не смотрю на сайт — извини, ‘журнал’ — в этот период выздоровления, и действительно, ты свободна делать то, что решишь. Tibi addictissimus,

—JSR

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Ну что ж, какая задорная атака! Мы, члены редакционного совета, любим думать, что разделяем этот же дух, и в целом согласны с диагнозом, который JSR предлагает относительно реальной роли Америки в мире и фактического значения её выборов. Однако мы расходимся с ним, когда дело доходит до определения наилучшего пути вперёд. Мы на самом деле думаем, что наш Главный Редактор полностью уклоняется от предложения какого-либо пути вперед, предпочитая прятаться в тумане.

Наш путь, даже если он усеян очень серьёзными, возможно угрожающими всю человеческую цивилизацию рисками, и даже если он совсем незнаком и может шокировать подавляющее большинство избирателей-демократов, таков: Мы прямо признаём вместе с JSR, что Соединенные Штаты — это империя, как Римская империя, Монгольская империя, Османская империя и, безусловно, Советская империя. Но мы спешим добавить, что в настоящее время, несмотря на все вызовы своей гегемонии в последние годы, США остаются империей, которая ближе всего подошла к полной универсализации за всю историю человечества. Иными словами, если в будущем возникнет действительно космополитический порядок, он, скорее всего, появится через расширение и консолидацию американской власти и сокращение всех контргегемонистских усилий к импотентным жалобам. В конечном итоге даже эти жалобы, надеемся, станут неслышимыми, и будущие поколения наконец смогут жить в мире, где не будет конкурирующих фракций и оспариваемой гегемонии, а будет постоянный мир, угрожаемый в худшем случае попытками других биологических видов, как микроскопических, так и макроскопических, претендовать на планетарное превосходство или, возможно, приходом внеземных существ.

Каковы шансы на то, что нам это удастся? Редакционный совет в настоящее время оценивает их примерно в 38%. Каковы шансы на то, что мир, в котором Американская империя будет вынуждена к отчаянному отступлению, станет тем миром, в котором наши дети и внуки захотят жить? Эти шансы, мы должны сказать, гораздо ниже. Трамп, во втором сроке президентства, практически гарантированно займет роль надсмотрщика за американским имперским отступлением, не в пользу глобального сообщества равных, как могли надеяться некоторые наивные прогрессисты в первые годы Лиги Наций, а в пользу националистической изоляции и, в лучшем случае, прагматического сотрудничества с другими самоизолирующимися национальными государствами, несколько в духе того, что Марин Ле Пен представляет для Европы в фразе ‘ассоциация свободных наций’. Эта фраза может звучать достаточно безобидно, но нации, свободные от какой-либо идеи взаимных обязательств, вряд ли смогут долго оставаться в стабильной ‘ассоциации’, и Трамп, по крайней мере, едва ли даёт какие-либо признаки того, что знает, как управлять кораблем государства, когда он сталкивается с неизбежными бурями, которые всколыхнут нестабильные воды в наши годы крушения. Мы считаем, что гораздо лучше и надежнее иметь у власти партию, которая понимает и принимает суть этой власти: имперской власти, которая в будущем может стремиться не только с железной решимостью противостоять нашему текущему глобальному кризису, но и, в конечном итоге, выйти в качестве её неоспоримого чемпиона.

Мы признаём, что у нас в редакционном совете Хинтернета не очень большой фокус на такие вопросы, как налоговые льготы для детей, школьные ваучеры или даже контроль за оружием и аборты. Если говорить откровенно, мы не считаем эти вещи важными, по крайней мере с относительной точки зрения, если сопоставить их с великой геополитической конкуренцией за глобальное доминирование, о которой подавляющее большинство американских избирателей едва ли даже осведомлено. Насколько мы можем судить, США — это довольно запутанное место по сравнению с западноевропейскими демократиями; и тем не менее это довольно среднее место, если сравнить его с тем, что может быть его настоящим классом равных, а именно с другими странами Западного полушария, которые также были построены на рабстве и уничтожении коренных народов. Уровень преступности с применением огнестрельного оружия в Балтиморе выше, чем в Копенгагене, но не выше, чем в Сан-Паулу. В этом отношении мы нетипично оптимистичны и даже воодушевлены тем, что произошло 6 января 2021 года, когда американская демократия оказалась гораздо более устойчивой, чем можно было бы ожидать среди наших настоящих соперников. Если бы Трамп был венесуэльцем, можно с уверенностью сказать, что он бы уже объявил себя нашим пожизненным автократом, и никакие системы сдержек и противовесов не смогли бы его остановить.

Большинство из нас в редакционном совете, даже американцы, не живут в Соединённых Штатах, и с наших разных позиций довольно трудно сосредоточиться на каком-либо аспекте американской политической жизни, который не связан с его ролью как глобальной империи. Мы хотим сказать нашим уважаемым согражданам: управляйте своими внутренними делами так, как вы считаете нужным; наш преобладающий интерес связан с тем, чем вы занимаетесь за пределами своих границ. Поэтому у нас довольно мало терпения к тому течению демократической партийной риторики, которая хотела бы, чтобы американская политика была более или менее похожа, скажем, на датскую политику. Дания, если говорить прямо, как и все скандинавские страны с такими высокими оценками по всем обычным тестам, может сосредоточиться на поддержании своего мощного государства всеобщего благосостояния в первую очередь потому, что её оборона полностью передана на аутсорсинг Американской империи. Американские демократы, которые восторгаются европейскими национальными системами здравоохранения, редко осознают, что, обеспечивая защиту других членов НАТО, Соединённые Штаты одновременно освобождают европейские национальные бюджеты для других, более гуманных нужд. Американцы платят за европейскую оборону, а не за собственное благосостояние; европейцы, в свою очередь, получают медицинское обслуживание, но только через де-факто вассализацию.

Мы хотели бы видеть этот порядок продолжающимся, по крайней мере до тех пор, пока НАТО сможет расшириться, чтобы включить все те государства, которые в настоящее время устанавливают себя в оппозиции к нему, перспектива, которую даже российские лидеры в первые постсоветские годы могли воспринимать с некоторой серьёзностью.

Вы можете думать, что наши причины голосовать за демократов не имеют значения или что мы просто ‘шутим’, когда их приводим. Мы можем только ответить, что ваши причины действительно не имеют значения. Вы можете представить, что голосуете за ‘приличие’, или ‘радость’, или разумные законы о контроле за оружием, или право женщины на выбор. Но единственный способ проголосовать за что-либо из этого — это отдать голос за американскую империю. Такова сделка. Мы в редакционном совете Хинтернета, за исключением нашего Основателя-Редактора, считаем, что это сделка, которую стоит принять, но это лишь потому, что мы верим, что именно Соединённые Штаты под демократическим руководством дают нам лучший шанс подавить все оставшиеся на планете зоны недовольства и привести нас в будущее вечного мира. Это то, чего мы хотим. А вы?

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