The Hinternet

The Hinternet

Discussion about this post

User's avatar
A. A. Kostas's avatar
A. A. Kostas
11h

mais oui, je pensais exactement à cette chose hier. nous avons perdu le sens du continuum avec l’intégralité de l’histoire et de la nature et, en tant que tels, nous sommes totalement à la dérive dans l’ère la plus égocentrique qui ait jamais été envisagée.

Expand full comment
Reply
Share
Félicia Mariani's avatar
Félicia Mariani
5h

Merci pour ce voyage poétique, métaphysique, scientifique et documenté à travers le temps et l'espace. Ça donne le vertige ! La possibilité de lire en français et en anglais est aussi un plus indéniable. Bravo !

Expand full comment
Reply
Share
1 more comment...

No posts

© 2025 Justin Smith-Ruiu
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture