« Toutes les vérités deviennent plus lumineuses les unes par les autres. » —Bernard Le Bovier de Fontenelle

Hallo, liebe transweltliche Freunde! Hallo, Gegenstücke!

Ich bin so aufgeregt, mich zum ersten Mal an euch wenden zu können!

Ihr seid sicher schon genauso auf dem neuesten Stand wie ich, was die theoretischen und technologischen Grundlagen dieser neuen Art der Telekommunikation angeht, die ich wohl unter ihrem gängigen Namen „Metakommunikation“ akzeptieren muss, auch wenn ich nach wie vor einige erhebliche Bedenken gegen diese Ausdrucksweise habe.

Kurz gefasst, falls ihr eine Auffrischung braucht: Es gibt keinen Kollaps der Wellenfunktion, da jedes mögliche Ergebnis eines Ereignisses einfach in seine eigene „Zeitlinie“ abzweigt (eine weitere gängige Formulierung, die ich nicht ausstehen kann). Die Realität ist daher die Gesamtwahrscheinlichkeitsverteilung über all diese Zeitlinien. Eine elegantere Formulierung hierfür ist, mit Fontenelle – oder in der Tat mit David Lewis, der ihn bewusst nachahmt – zu sagen, dass eine „Pluralität von Welten“ existiert.

Dies war natürlich seit Hugh Everetts Aufsatz von 1957, „The Theory of the Universal Wave Function“, eine theoretische Möglichkeit. Was es jedoch zu einem Teil unseres täglichen Lebens machte, war die plötzliche technologische Revolution, ausgelöst durch die Entdeckung eines funktionsfähigen Supraleiters bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck, bekannt als LK-99, in einem Labor in Südkorea im Sommer 2023. Bereits im Herbst jenes Jahres, wie ihr euch zweifellos erinnert, war Quantencomputing ein vertrauter Bestandteil unserer neuen technologischen Landschaft, mit zahlreichen industriellen, militärischen und Unterhaltungsanwendungen. Und schon gegen Ende desselben Jahres machten die Qubit-Prozessoren selbst den tiefgreifenden Durchbruch, auf den ich mich hier verlasse, um diese Botschaft zu senden – einen Durchbruch, den weder Lewis, noch Everett, noch Fontenelle, noch selbst der große Leibniz jemals für entfernt möglich gehalten hätten: Kontakt, oder „Metakommunikation“, zwischen Welten, der es uns nun ermöglichen würde, konkret und durch eine Art „Karte“ all die unendlich vielen verschiedenen Wege zu lernen, auf denen sich die Dinge für uns hätten entwickeln können, und in der Tat für unsere Gegenstücke in anderen möglichen Welten tatsächlich entwickelt haben.

Anfang 2024 bot man bereits kommerzielle Dienste an, die ein wenig nach dem Modell funktionierten, das wir einige Jahre zuvor von Ancestry und 23andMe gesehen hatten: Man konnte eine solche Karte, oder was sie nun als einen „Gegenstück-Akt“ bezeichneten, anfordern, die für jeden, der bereit war, rund 200 USD zu zahlen, umfassend alle verschiedenen Schicksale der unendlich vielen Gegenstücke des Kunden in unendlich vielen anderen möglichen Welten darlegte.

Wir alle erinnern uns, nicht ohne ein gewisses Maß an Verlegenheit, an die Verwirrung, die in den ersten Monaten herrschte, an all die naiven Fragen, die sich in den sozialen Medien verbreiteten, und an die Besorgnis darüber, ob man beim Anfordern seiner Akte etwas sehen könnte, das man lieber nicht sehen möchte. Wir alle erinnern uns an den viel geschmähten Beitrag von einem gewissen „Heidegger-Dee-Dog“, der im Februar 2024 schüchtern fragte, ob eines seiner Gegenstücke in anderen möglichen Welten „bis jetzt schon gestorben“ sei. Ich werde niemals die vernichtende Antwort vergessen, die Heidegger-Dee-Dog zurechtwies und über 20 Millionen Likes sammelte: „Mach dich auf was gefasst, Bro. Ich habe gerade meine Akte machen lassen, und es gibt mehr als acht Milliarden Welten, in denen ich bereits im höllischen Griff einer Boa Constrictor gestorben bin.“ Hinzu kämen, so klärte der Kommentator weiter, die möglichen Welten, in denen du an Malaria, Durchfall oder Krieg zugrunde gegangen wärst – und du beginnst zu ahnen, welche Art von Informationen du verarbeiten wirst: praktisch unendlich viele Szenarien, in denen du, hättest du das Schicksal eines dieser Gegenstücke gehabt, bereits einen grausamen Tod gestorben wärst.

Und dennoch: Die Menschen waren begeistert. Ganz gleich, wie schonungslos sie sich mit den ausgelöschten Verzweigungen auseinandersetzen mussten, viele erfreuten sich weiterhin daran, so viele verschiedene Versionen ihrer selbst zu entdecken – Versionen, die in unserer tatsächlichen Welt nicht verwirklicht wurden und die bei weitem nicht alle düster waren. Ein neuer Typ sozialer Prestige begann schnell zu entstehen durch das öffentliche Teilen der eigenen Gegenstück-Akte, wobei die größere Nähe zu einer möglichen Welt, in der eine Person großen Reichtum oder Berühmtheit genoss, als eine Art Ersatz für echten Reichtum oder echte Berühmtheit galt. Ich werde niemals die Kimbee aus Tulsa vergessen, die mit 36 Jahren noch immer ihre bescheidenen Songwriting-Talente bei Open-Mic-Veranstaltungen in ihrer Heimatstadt präsentierte und herausfand, dass sie weniger als 20.000 mögliche Welten „entfernt“ – ich mag es nicht, wenn sie so sprechen, als ob die Beziehung räumlicher Natur wäre, aber ich kann die Sprache nicht allein reinhalten – die Eras-Tour von Taylor Swift übertraf. Und ehe man sich versah, war Kimbee, nun aus urheberrechtlichen Gründen als „Kimboo“ umgestylt, ein Star.

Natürlich hielten die meisten Menschen, die diesen Dienst nutzten, ihre Gegenstück-Akten geheim, und sehr schnell setzte sich die Normie-Ansicht durch, dass diejenigen, die ihre Ergebnisse teilen, sich der „MWI TMI“ [zu viel Information über die Viele-Welten-Interpretation] schuldig machen und fast sicher von einem verzweifelten Hunger nach Status und Anerkennung getrieben sind. Das war mir durchaus bewusst, als ich Ende 2024 meine eigene Akte sehr öffentlich in der erfolgreichen Sendung Many Worlds von Dr. Lloyd Gideon-Su präsentieren ließ. Ich konnte die Einladung kaum ablehnen, da ich zu den ersten Theoretikern Mitte 2023 gehört hatte, die diese spezifische Anwendung unserer neuen Quantencomputing-Technologien vorhergesagt hatten. Ich war ohnehin schon in dieser tatsächlichen Welt so etwas wie ein Prominenter, und es schien angemessen, dass ich mich als guter Sportler erweisen und Dr. Gideon-Su dabei helfen sollte, dieses bemerkenswerte neue Verfahren zu demonstrieren.

So saß ich also, vor ein paar Monaten, ihm gegenüber auf dem Set von Many Worlds, bequem auf der gepolsterten Couch zurückgelehnt, während er auf einer wandgroßen Leinwand hinter uns eine Zusammenfassung der verschiedenen Schicksale meiner Gegenstücke projizierte. Die Akte, wie ihr inzwischen wohl wissen werdet (obwohl ich sie damals zum ersten Mal sah), ermöglicht es, in eine beliebige Region der „Karte“ unbegrenzt hinein zu zoomen, um eine Gruppe ähnlicher Ergebnisse, die alle in „nahen“ möglichen Welten auftreten, genauer zu betrachten. Zum Beispiel die sechs Milliarden Welten (in meinem Fall), in denen ich durch Ersticken in den Würgegriffen einer Boa Constrictor sterbe, oder die 6,5 Milliarden, in denen ich den Nobelpreis für Literatur erhalte.

„Wie fühlen Sie sich dabei? Das zu sehen?“ fragte Gideon-Su.

„Gut, insgesamt, denke ich“, stammelte ich. „Irgendwie ehrfürchtig.“

Natürlich verspotteten sie mich danach gnadenlos in den Trunks, und ich muss zugeben, dass einige meiner Zahlen wirklich ziemlich skandalös waren. Während es 6,5 Milliarden Welten gab, in denen ich Nobelpreisträger war, gab es über 400 Milliarden, in denen ich ein überführter Plagiator war – und mehr als die Hälfte davon fand sich in der „roten Zone“, weniger als 10.000 mögliche Welten von unserer eigenen entfernt. Und ich schäme mich zu sagen, dass es über 50 Milliarden Welten gab, in denen ich eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßte, darunter, wie kurioserweise festgestellt wurde, ganze 16 Millionen, in denen Dr. Gideon-Su mein einziges Opfer war. Besonders beunruhigend für einige in den Trunks war die Entdeckung, dass eine der möglichen Welten, in denen ich ihn getötet habe, nur acht von unserer eigenen entfernt war. Er ist ein ziemlich unerschütterlicher Charakter, wie wir alle wissen, aber ehrlich gesagt: Als wir dieses spezifische Ergebnis live vor der Kamera näher betrachteten – das ist das einzige Mal, dass ich Dr. Gideon-Su die Fassung verlieren sah.

Ich werde hier nicht auf die schwierigen Fragen eingehen, die derzeit in dem lebhaften Teilbereich der Technologieethik diskutiert werden, der inzwischen als „Gegenstücksverantwortlichkeit“ bekannt ist. Es genügt zu sagen, dass ich weitgehend mit Jason Feffermans einflussreichem Argument übereinstimme, das er in The Ethics of Trans-World Identity (OUP/CostCo, 2024) vorbringt, wonach mehrere immense Absurditäten folgen, wenn wir darauf bestehen, ein moralisches Subjekt in der tatsächlichen Welt für die Handlungen seiner Gegenstücke in möglichen Welten moralisch verantwortlich zu machen. Fefferman argumentiert unter anderem, dass wir alle unendlich schuldhaft wären, da es schlicht niemanden gibt, der in seiner Karte nicht mindestens eine unmoralische Handlung unter seinen unendlich vielen Gegenstücken findet. Für jede denkbare böse Tat gibt es mindestens ein Gegenstück, das sie begangen hat.

Wie auch immer, ich ließ sie in den Trunks reden, so viel sie wollten, und erfuhr eigentlich erst davon, als meine Anwältin empfahl, eine Unterlassungsaufforderung an die „Stephen Miller Band“ zu senden, weil sie einen Screenshot des Teils meiner Karte gepostet hatte, in dem eines meiner Gegenstücke zu einem radikalen Impfgegner degeneriert ist und zugelassen hat, dass eines seiner eigenen Kinder an Röteln stirbt. „Kranker Typ“, hatte die Stephen Miller Band kommentiert. „Wer ist der ‚kranke Typ‘ [le cinglé]?“, reflektierte meine Anwältin, die legendäre Geneviève Coëtquen de Boisteilleul, in einem offenen Brief, der im Juni 2024 in Le Monde veröffentlicht wurde. „In der tatsächlichen Welt hat mein Mandant nicht einmal Kinder, die er versäumen könnte, impfen zu lassen.“

Während des größten Teils dieses Trubels hielt ich mich in meinem Landhaus in Qu*** versteckt und verbrachte meine Tage stundenlang mit der Erkundung meiner Karte. Ich war begeistert von meiner kostenlosen Akte, die ich von Gideon-Sus Produzenten erhalten hatte und die im Gegensatz zu den standardmäßig kommerziell verfügbaren Akten über eine unbegrenzte Zoom-Funktion verfügt – ich kann so tief hinein- oder so weit hinauszoomen, wie ich möchte. Diese Option würde auf dem freien Markt über 10 Millionen USD kosten, was ich mir niemals hätte leisten können. Doch da ich mittlerweile als einer der „Gründer“ des Bereichs der Kartierung der möglichen Welten angesehen werde, habe ich das lebenslange Geschenk von unbegrenztem Detailreichtum und unbegrenzten maximal weitreichenden Übersichten erhalten.

Ich habe eine beträchtliche Zeit mit meiner Gegenstück-Akte verbracht, vermutlich mehr als jeder andere bisher, und zwar mit einer Version der Akte, die dank des charakteristischen offenen Formats von Gideon-Su Production Ltd. eine Mobilität innerhalb der Karte ermöglicht, wie sie bislang niemand genossen hat. Erst am Morgen des Dreikönigsfestes, wie es der Zufall will, saß ich in meinem Vorgarten in der feuchten Kälte eines bretonischen Januar-Morgens, mit meinem Kaffee und meinem Laptop, und irrte eher gedankenlos durch das Unterverzeichnis der über 18 Millionen Welten, in denen ich Opfer eines Flugzeugabsturzes bin. Aus einem plötzlichen Impuls heraus, den ich nicht erklären kann, entschied ich mich, auf „Zufall“ zu klicken, und fand mich plötzlich im Unterverzeichnis „Von nichtmenschlichen Tieren aufgezogen“ wieder, das überraschenderweise 300.000 Einträge umfasst. Und es wird noch feiner aufgeschlüsselt. Es gibt beispielsweise 17.000 Einträge, in denen ich „Von arktischen Meeressäugetieren aufgezogen“ werde, 4.000, in denen ich „Von Walrossen aufgezogen“ werde, und, zu meiner Überraschung, ganze 7 Welten, in denen „Opfer eines Flugzeugabsturzes“ und „Von Walrossen aufgezogen“ ein und dieselbe Welt sind – was impliziert, so weit ich das nachvollziehen kann (auf diesem Detailniveau sind die Daten manchmal schwer zu interpretieren), dass ich den Sturz aus einer Explosion in der Luft als kleines Kind überlebt habe, in einer weichen Schneeverwehung an der Arktikküste Kanadas gelandet bin und zufällig die Aufmerksamkeit und das Mitgefühl einer geselligen Gruppe von Flossenfüßern erregt habe.

Das ist das erste, wovon man sich nie ganz erholt – die Erkenntnis, dass jede einzelne Möglichkeit für dein Leben, selbst die absurdesten und am wenigsten plausiblen, irgendwo tatsächlich realisiert wird.

Also saß ich da am Dreikönigstag, kreuzte ziellos umher, und beschloss, für eine Weile das Unterverzeichnis mit 4 Millionen Einträgen zu erkunden, in denen ich „Bei der Geburt vertauscht“ wurde und schließlich von Eltern adoptiert wurde, die annahmen, ich sei ihr eigenes Kind. In den meisten dieser Welten entfaltet sich mein weiteres Leben natürlich in der Nähe von Reno, Nevada, doch wie immer gibt es eine überraschende Anzahl von Welten, in denen ich erheblich weiter vom Stamm falle. Es gibt zum Beispiel 16 Welten, in denen ich Feldenkrais-Lehrer in Wuppertal werde – als ich in einer davon auf „Live ansehen“ klickte, bekam ich einen flüchtigen Blick auf jemanden, der unverkennbar „wie“ ich war, aber eindeutig nicht ich, der im Schneidersitz auf dem Boden eines Tanzstudios saß und zu einer Gruppe von Schülern in gleicher Haltung sagte: „Hören Sie auf Ihren Körper, bewegen Sie sich in Ihrem eigenen Tempo und tun Sie nur das, was sich angenehm anfühlt.“ Überraschenderweise gibt es 4 Welten, in denen ich ein obdachloser Alkoholiker bin, der auf einem Heizschacht vor einer Metrostation im eisigen Nowosibirsk sitzt und Ёб твою… knurrt, während gleichgültige Passanten vorbeigehen, und sogar eine, in der ich ein Dolgan-Nomade auf der Taimyr-Halbinsel bin, in der ich stolz auf meine Kinder blicke, die sich an Spätsommer-Heidelbeeren satt gegessen haben, und mit Freude erkläre: Бугдии буоллулар, dass ihre Wangen ganz verschmiert sind.

Als ich auf der Halbinsel ankam, war mein Herumklicken so beiläufig und ziellos, dass ich beinahe nicht das bemerkt hätte, was ich jetzt bereit bin, meine „Epiphanie“ zu nennen. Diese Kinder – und ich wusste mit einer Gewissheit, die man einfach selbst erleben muss, wenn man seine eigene Karte erkundet, dass es meine Kinder waren – sahen überhaupt nicht aus wie die Version von mir aus der realen Welt, geboren in Reno, Nevada, im Jahr 1972, als Kind von Eltern mit 100 % nordeuropäischer Abstammung. Diese Kinder, wenn ich es so unverblümt ausdrücken darf, waren ganz und gar nordasiatisch – schwarzes Haar, glatte Haut, epikanthische Falten über den Augen. Und wie es der Zufall wollte, hielt mein Dolgan-Gegenstück in dem Moment, als ich auf „Live ansehen“ klickte, gerade sein Huawei-Smartphone hoch, um ein Foto der beerenverschmierten Kinder zu machen, und hatte versehentlich die Kameralinse auf sich selbst gerichtet. Dabei zeigte sich ein Gesicht, das ebenfalls vollständig nordasiatisch war. Was auch immer hier vor sich ging, dies war kein Fall von „Bei der Geburt vertauscht“, egal, was der Name des Unterverzeichnisses suggerierte. Mein Gegenstück in diesem Fall war ein gebürtiger Dolgan mit einem wunderschönen Clan dolganischer Kinder.

Das bedeutete, so verstand ich schnell, dass etwas in unseren tiefsten theoretischen Ausarbeitungen der Gegenstück-Theorie ernsthaft falsch war. Zum einen schien es eine direkte Widerlegung von Kripkes Idee zu sein, dass meine Gegenstücke in verschiedenen Welten diejenigen sind, die durch denselben Namen „rigide designiert“ sind, der auf ein gemeinsames „Tauf“-Ereignis zurückgeführt werden kann. Aber in diesem Fall gab es nichts Gemeinsames – mein Dolgan-Ich und mein Selbst aus der realen Welt waren niemals „zusammen“ gewesen, sie hatten nicht vom selben Ausgangspunkt begonnen … oder zumindest nicht vom selben Ausgangspunkt in unserer empirischen Realität. Wenn sie „identisch“ zueinander sind, muss es einen tiefergehenden Grund für diese Identität geben, der nichts mit Sprache oder Referenz zu tun hat.

Ein beklemmendes Gefühl stellte sich ein, als ich das Ausmaß dieser neuen Entdeckung begreifen musste. Ich zoomte heraus, weit heraus, und bemerkte wieder etwas, das mir zuvor schon aufgefallen war, dessen Bedeutung ich jedoch zuvor nicht zu schätzen wusste. Es ist allgemein bekannt, dass es in den kommerziell verfügbaren Dateien einen großen Teil der Karte gibt, der mit „eingeschränktem Zugriff“ gekennzeichnet ist, und es gibt keine allgemein akzeptierte Theorie darüber, was dieser Teil enthält. Bei früheren Rundgängen mit weitem Blick über meine Karte war mir aufgefallen, dass diese Teile, wie sie normalerweise gekennzeichnet sein sollten, nicht mit einem 🔒 markiert waren. Aber erst nach meiner Epiphanie wagte ich es, auf einen dieser Teile zu klicken, und entdeckte etwas, das ich wirklich nie hätte entdecken sollen: dass die Produktionsleute von Gideon-Su vergessen hatten, den Zugang zu den verbotenen Teilen meiner Karte zu sperren.

Ich fühle, obwohl das mit großem persönlichen Risiko verbunden ist, dass es meine Verantwortung ist, euch zu sagen, was ich dort gefunden habe. Es scheint, dass die Gegenstücke, die nicht unter denselben Umständen wie wir geboren wurden und die nie „rigide bezeichnet“ wurden wie wir, wie mein Dolgan-Nomade mit seinen beerenverschmierten Kindern – all dies ist nur der Anfang der Geschichte. Es gibt in der Tat Billionen von Welten, in denen meine Gegenstücke anderen Eltern geboren werden, was allein schon bei jedem empfindsamen Menschen das gleiche Gefühl hervorrufen sollte, das der unsterbliche Pascal erlebte, als er über die Unendlichkeit der himmlischen „Welten“ nachdachte und anerkannte, dass « ces espaces infinis m’effraient. »

Aber nicht nur gibt es Billionen von Welten, in denen ich sozusagen nicht ich bin, aber dennoch immer noch ein Mensch. Es scheint, dass es etwa 10²⁰ Gegenstücke von mir gibt, in denen ich niemals als Mensch geboren wurde, sondern nur als nicht-menschliches Tier, Pflanze oder, was höchstwahrscheinlich ist, irgendeine Art von Einzellern — von denen, wie ich mit Überraschung feststellte, die meisten ihr Leben nicht in den Ozeanen der Erde oder in ihrem tiefen Boden verbringen, sondern auf Kometen, Asteroiden und anderen Materiebruchstücken im gesamten beobachtbaren Universum reiten. Und es gibt 10⁹⁰ Gegenstücke von mir — was erheblich mehr ist, als es physische Partikel in irgendeiner tatsächlichen Welt gibt — die einfach existieren, ich kann nicht genau sagen wie, ohne zu leben, als Lebewesen, in keinem engen Sinne überhaupt. Ich stelle mir vor, dass dies etwas ist wie das, was einst mit « monades nues » gemeint war, obwohl dies vorerst pure Spekulation meinerseits bleibt.

Ich sagte vorhin 10⁹⁰, und das ist natürlich an sich schon eine erstaunliche Zahl. Aber die Wahrheit ist, dass ich nur einer direkteren Auseinandersetzung ausweiche, die ich fürchte, selbst nicht zu verstehen, auch wenn mich die Umstände dazu zwingen, die Wahrheit anzuerkennen. Denn in meiner uneingeschränkten Akt entdeckte ich an der Epiphanie, dass nichts, aber auch gar nichts dich daran hindert, so weit herauszuzoomen, dass du nun nicht nur zahllose, sondern transfinit viele Gegenstücke von dir selbst siehst — und ich meine das im vollen kantorschen Sinne der unendlichen Ordnungen der Unendlichkeit ohne Ende, wo ∞ nicht den Abschluss der Reihe bedeutet, sondern nur den bescheidenen ersten Schritt.

Selbst das könnte noch zu ertragen sein, ohne jene pascalische Angst, die fast sofort nach dem Zerbrechen unseres gemütlichen ptolemäischen Kosmos aufkam — das könnte zu ertragen sein, wenn nicht dieses andere ganz besondere Merkmal unserer Gegenstücke auf diesem weiten Zoom-Level wäre. Denn hier, um zu erklären, wie die schillernden Ordnungen der Unendlichkeit zu erklären sind, siehst du, die endgültige Erklärung für die erstaunlich großen Zahlen unserer Gegenstücke ist folgende: Auf einem ausreichend herausgezoomten Level, das alle Teile einer gegebenen Karte berücksichtigt, einschließlich derjenigen, die normalerweise in unseren kommerziell verfügbaren Akten blockiert sind, sehen wir, dass jede Akt genau gleich ist. Was als „mein Akt“ oder „dein Akt“ bezeichnet wird, vermute ich jetzt stark, ist in Wirklichkeit nur eine bestimmte Region, die aus dem Universum der Welten herausgeschnitten wurde, das jedermanns Akt ist. Es ist alles derselbe Akt.

Seht ihr nicht, was ich meine, meine lieben Gegenstücke? Es gibt nur einen von uns!

Gideon-Su weiß das natürlich, und ich vermute stark, dass seine Leute meinen Zugang absichtlich unbeschränkt ließen, damit ich es entdecke und der Welt offenbare. Ich weiß im Moment nicht, welches Risiko ich mir damit aufgeladen habe, aber ich rüste mich auf das Schlimmste. Und ich kann den Verdacht nicht ganz überwinden, dass diese besondere Rolle, für die ich aus irgendeinem Grund ausgewählt wurde, auch teilweise die alarmierende Nähe einiger der möglichen Welten erklärt, in denen ich mich mit Gideon-Sus Blut an meinen Händen finde. Er ist mir hier sicherlich einen Schritt voraus. Gideon-Su ist ein sehr kluger Mann, aber nicht so klug, dass ich mit seinen Manövern nicht Schritt halten könnte. Alles, was ich tun muss, ist, sehr gründlich nachzudenken, und ich sehe den Nebel sich an meinem bretonischen Wintermorgen lichten, und ich finde, dass jetzt alles so klar ist, dass es den Unterschied zwischen ihm und mir zusammenbricht, so dass ich nun sagen kann, dass ich Dr. Lloyd Gideon-Su genauso wahrhaftig und tief kenne wie meine eigene Person.

—JSRₚᵥᵥ₁₀₉₈₀₋₇₂₁₄₉₃₁

